Ponad 10 mln kary dla Warszawy za nieupoważniony zrzut ścieków do Wisły po awarii „Czajki”

Sprawa dotyczy ubiegłorocznej awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”, kiedy top doszło do ogromnego niekontrolowanego wycieku ścieków do Wisły. Awarii uległy kolektory przesyłające ścieki z lewobrzeżnej Warszawy. Warszawskie zakład MPWiK podjął wtedy decyzję o zrzucie nieoczyszczonych ścieków do Wisły powodując ogromne zanieczyszczenia i skażenia środowiska naturalnego wzdłuż całego dalszego biegu Wisły.