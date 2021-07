Polska pójdzie śladem Francji? Szef GIS o obostrzeniach dla niezaszczepionych

We wczorajszym orędziu prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił poważne ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Czy do podobnej segregacji dojdzie w Polsce? Do sprawy odniósł się na dzisiejszej konferencji prasowej w Łodzi Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka.

Szef GIS przyznał, że w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta również w Polsce możliwe jest wprowadzenie pewnych zasad bezpieczeństwa związanych ze stopniem zaszczepienia społeczeństwa.

- „Jak najdalszy jestem od tego, abyśmy dzielili społeczeństwo. Każdy jest wolnym obywatelem i podejmuje określone decyzje”

- zaznaczył Saczka.

- „Jednak dzięki osiągnięciom medycznym w tej chwili w zasadzie jedynym antidotum, które może przerwać łańcuchy zakażeń SARS-CoV-2 i powrócić do normalności, są szczepienia”

- podkreślił.

Przyznał, że „może dojść do takiej sytuacji, że w Polsce też pewnego rodzaju zasady będą wdrożone właśnie w takim kontekście, aby osoby, które są zaszczepione nie były narażane na ryzyko przez osoby, które nie są zaszczepione”.

kak/PAP