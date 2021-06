Polska o krok od niezależności energetycznej! Problemy Baltic Pipe odchodzą do przeszłości

Po zawirowaniach wywołanych wycofaniem przez Duńczyków zgody na budowę Baltic Pipe na jej terytorium, sytuacja wokół alternatywnego wobec Nord Stream 2 gazociągu się normuje. Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oświadczył dziś w Sejmie, że projekt zostanie ukończony 1 października 2022 roku.

Piotr Naimski mówił dziś w Sejmie o postępach w budowie gazociągu Baltic Pipe. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Gawron oraz Jerzy Paula pytali, czy zastrzeżenia Danii co do wpływu inwestycji na środowisko będą miały wpływ na ukończenie budowy Baltic Pipe w planowanym terminie.

- „Baltic Pipe to jest projekt, który realizujemy od - można powiedzieć - sześciu lat i po tym czasie mogę powiedzieć, że projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym sześć lat temu harmonogramem”

- mówił Naimski.

Zapewnił, że cała trasa przesyłowa z szelfu norweskiego poprzez Danię do Polski będzie ukończona 1 października przyszłego roku.

- „Prowadzone są w tej chwili intensywne prace na wszystkich odcinkach tej trasy. Podmorski gazociąg, który łączy norweski system przesyłowy z Danią jest już ułożony. Na terenie Danii prace są prowadzone w wielu miejscach. Za prace i konstrukcje odpowiedzialny jest tam duński operator systemu przesyłowego Energinet, odpowiednik naszego Gaz-Systemu”

- wyjaśniał.

W ciągu kilku tygodni zacznie być układany podmorski odcinek na dnie Morza Bałtyckiego. Ma on zostać ułożony do jesieni. Następnie będą prowadzone prace związane z jego testowaniem i napełnieniem gazem.

Również prace na terenie Polski, jak zapewnił Piotr Naimski, postępują zgodnie z harmonogramem. W Danii pozwolono na wznowienie prac w miejscach, w których nie zidentyfikowano siedlisk myszy i nietoperzy. Co do pozostałych punktów pozwolenie zostanie wydane w najbliższym czasie, ale nie będzie to miało wpływu na harmonogram inwestycji.

- „Strategiczny projekt, który prowadzimy, doprowadzi do tego, że z końcem 2022 r. będziemy mieli możliwość przesyłania gazu do Polski gazociągiem Baltic Pipe w sposób przewidziany. Kontrakt jamalski, który wygasa z końcem przyszłego roku, będzie zastępowany przez PGNiG dostawami z szelfu norweskiego i z terminalu w Świnoujściu, który także rozbudowujemy”

- przekazał Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Dodał, że trwa też budowa interkonektorów, które połączą polski system gazowy ze Słowacją i Litwą. Będą one gotowe już w przyszłym roku. Dzięki temu Słowacy będą mogli w 100 proc. zaopatrywać się w gaz przez Polskę, jeśli się na to zdecydują.

Naimski poinformował również, że trwają prace nad projektem jednostki pływającej FSRU na Zatoce Gdańskiej, która będzie możliwa do użycia w 2027 roku.

kak/PAP