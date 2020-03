Polska ma najwięcej łóżek szpitalnych w UE w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców

Urszula 21.3.20 12:56

Co za łgarstwo. To czemu tylko w Polsce na miejsce w szpitalu czeka się miesiącami w przeciwieństwie do innych państw unii? Bo mamy więcej łóżek? Ale spoko, ciemny lud to kupi. No chyba, że są to dane z czasów PO bo za PiS 1/3 łóżek została zlikwidowana.