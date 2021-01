Polscy lekarze są już na Słowacji! ,,To więcej niż gest’’

Grupa polskich lekarzy dotarła już do Bratysławy, gdzie wesprze tamtejsze służby medyczne w powszechnych testach przesiewowych. Polaków na lotnisku powitał premier Słowacji Igor Matovicz, który podkreślił, że pomoc z Polski „to nie tylko gest, ale braterska postawa”.

- „Polska przed 30 laty pokazała drogę z mroku komunizmu, w którym żyliśmy, a symboliczne słowo, które wówczas ogarnęło Polskę i dawało nadzieję to była "Solidarność". Do dzisiejszego dnia to słowo jest bardzo ważne w polskiej historii i myślę, że pomoc jest znakiem solidarności między Polską i Słowacją” – powiedział premier Słowacji Igor Matovicz, witając na lotnisku polskich lekarzy. Podkreślił, że pomoc z Polski zrealizowano w kilka dni.

Symbol of #solidarity between neighbours. As promised, @MorawieckiM has sent #PL medical staff from #Poland to help with antigen screening. 2 hours later I welcomed them on our #Slovak soil. I wish them a good mission in south-west & north-east of #Slovakia over this weekend. https://t.co/r4PxLErs8Y pic.twitter.com/1A8KjnDVU4 — Igor Matovic (@i_matovic) January 22, 2021

When the whole world struggles with the effects of the #COVID19 pandemic, #Poland does not remain indifferent and helps its foreign partners. In recent months, Poland has organized dozens of aid and medical support actions. Today we help our Slovak friends. #Solidarity 🇵🇱🤝🇸🇰 pic.twitter.com/AHaBaCEDiY — Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) January 22, 2021

Polscy medycy spędzą na Słowacji weekend, pomagając przy akcji powszechnych testów przesiewowych.

- „Relacje między państwami nie mogą się opierać wyłącznie na kalkulacjach. To także odruchy serca i solidarności oraz wzajemna pomoc udzielana w czasie, kiedy inni tego najbardziej potrzebują” – napisał dziś na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

kak/PAP, Facebook