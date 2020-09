Po prostu ohydne! Kuczyński szarga pamięć Lecha Kaczyńskiego: Musi smażyć się w piekle

Jeszcze jeden obrzydliwy wpis Waldemara Kuczyńskiego. Komentując słowa Antoniego Macierewicza stwierdził, że Lech Kaczyński musi „smażyć się w piekle”.

Wczoraj Antoni Macierewicz na swoim Twitterze napisał:

„Obchodząc 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych warto przypominać wkład Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Anny Walentynowicz. Pamiętamy również wszystkich innych wspaniałych patriotów, którzy polegli nad Smoleńskiem”.

Odpowiedź Kuczyńskiego jest naprawdę skandaliczna:

„Antek, a kuku! Otrzeźwiej! Oni zginęli w katastrofie spowodowanej w ogromnej mierze przez Lecha Kaczyńskiego w skutek jego śmiertelnego grzechu zaniechania”.

Na koniec zaś napisał:

„Jak jest Bóg to on musi smażyć się w piekle”.

Jeśli ktoś miał wątpliwości co do tego, czy Kuczyński ma jakiekolwiek granice jeśli chodzi o atakowanie Zjednoczonej Prawicy, teraz ma najlepszy dowód na to, że nic takiego nie istnieje. Powiedzieć, że jego komentarz to skandal, to nic nie powiedzieć.

dam/twitter,Fronda.pl