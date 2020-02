PO ma problem z Jachirą, ale Jachira nie ma problemu z Kidawą-Błońską

Japa 3.2.20 15:48

Panie ,,Piotrze : miej Pan Boga w sercu .Nie wypada się z idiotów naśmiewać . Tu akurat jest sprawa szczególna . Nie tylko banda złośliwych idiotów , to jeszcze nie ukrywający swojej tęsknoty za utraconymi korytami zdrajców Ojczyzny. Bo to co robią w Brukseli i w kraju, inaczej nazwać nie idzie. Ciągle jednak powtarzam . Jest w tym i trochę winy Polaków , Nie mnie i Pana może , ale jednak ... To tolerowanie ewidentnych szkodników tez jest ciekawe .