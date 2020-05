Płużański. Za brak wyborów opozycja do dymisji

Her Flick 12.5.20 14:45

Każde wybory powinny się odbywać zgodnie z procedurami określonymi przez prawo. Jeśli zarządzono, ogłoszono, nie odwołano - a się nie odbyły - to oczywiste, że ktoś PRAWO ZŁAMAŁ!!!! Jeśli opozycja - to wszczynać śledztwo, stawiać zarzuty - oskarżać przed sądem. Jeśli WŁADZA - to PŁUŻAŃSKI w RM już ją uniewinnił - i koniec sprawy.A komu nie pasuje - to niech lepiej uważa - bo w ryj może oberwać.