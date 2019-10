Platforma Neumanna. Mafijna wierność, sądy na telefon, cynizm i skrajna pogarda

Dowiadujemy się, że jego partia ma pełną świadomość przestępczych działań wielu swoich członków. Neumann mówi o nieżyjącym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, że ten ma poważne zarzuty i może trafić do więzienia. Mimo to przecież poparł go w kampanii wyborczej, zgodnie z zasadą, którą wyraził: "Jak jesteś w Platformie, będę cię bronił k****a jak niepodległości". Kwestia łamania prawa nie jest dla Neumanna żadnym problemem. Polityk w ogóle nie zainteresował się tym, że według działacza z Tczewa tamtejszy kandydat na prezydenta miał robić przekręty. Neumann uważa, że to nawet dobrze: dzięki temu dostanie zarzuty i uwiarygodni się w oczach wyborców Platformy jako bojownik z PiS!