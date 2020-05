Pisał o ,,fizycznej eliminacji'' prezesa PiS. Pracodawca odcina się od Kurosza

Wczoraj nie doszło do żadnej manipulacji TVN, czy „totalnej opozycji”, ale za całe żenujące przedstawienie odpowiadają wyłącznie frakcje wewnątrz „Zjednoczonej Prawicy” i dziennikarze „niepokorni”, do których frakcje wysyłały swoje przekazy dnia.



Kto chce zrozumieć o co tu w ogóle chodzi musi zacząć od pięciu głównych grup walczących o swoje frukta: stara kadra PiS, grupa Ziobry, grupa Gowina, grupa Morawieckiego i grupa Andrzeja Dudy. Jak widać na starcie łatwo się pogubić, bo jest tego znacznie więcej niż się przeciętnemu obserwatorowi polityki wydaje, ale sprawy się dopiero wówczas komplikują, gdy zaczniemy ustalać kto jest z kim i przeciw komu. Najkrótsza odpowiedź na to pytanie jest taka, że w tej chwili to już wszyscy są przeciw wszystkim i nikt nikomu nie ufa, co doskonale było widać we wczorajszej zadymie. Dzieciom można sprzedawać takie teksty, że to TVN i inne lewicowo-liberalne media rozkręciły spisek, żeby ośmieszyć „Zjednoczoną Prawicę”, było dokładnie odwrotnie. Do Kaczyńskiego dotarły kolejne sygnały, że poszczególne frakcje zaczęły się brać za łby. Poszła plotka, że Ziobro upomniał się o swoje i chce przy pomocy swoich ludzi zablokować wyrok SN w sprawie unieważnienia wyborów, co więcej dogadał się też z Andrzejem Dudą, któremu zależy na majowym terminie.



