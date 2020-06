PiS zbliża się do 50% poparcia. Sondaż

Szymon 6.6.20 2:27

Lechu K...."Urszulo"../ wielonickowcu/!



A poza tym , co napisałeś, to wszystko masz w porządku?.... Artykuł o Sondażu, a ten jak zwykle nawija nie na temat!

A co nas obchodzi jakis tam Mateusz!

A wypchaj ty się watą.... na oba boki... !