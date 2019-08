PiS zapowiada ustawę dot. lotów VIP-ów. Oto jej założenia

aspiring educationalist 9.8.19 13:48

W czerwcu 2016 roku Jarosław Kaczyński obchodził urodziny. Tego dnia wpadł do Świnoujścia, gdzie nadał gazoportowi imię Lecha Kaczyńskiego, a stamtąd ruszył do Krakowa, by pomodlić się na Wawelu na grobie swego brata. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że środkiem lokomocji, którym przemieszczał się prezes PiS, był… policyjny helikopter. Sam Joachim Brudziński, ówczesny wicemarszałek Sejmu pochwalił się na Twitterze fotką, na której tak pięknie prezentuje się maszyna z policyjnym oznaczeniem na burcie. https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/urodziny-kaczynskiego-skorzystal-z-policyjnego-helikoptera/e8hehme