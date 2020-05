PILNE: Od poniedziałku kolejny etap odmrażania gospodarki! Wracają restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne

ktoś tam 13.5.20 13:17

Teraz zarówno duchowni jak i świeccy czczą Pachamamę. I wszystkie som szczęśliwe niepomiernie... Na co komu kościoły skoro Pachamama jest wszędzie? Przecież doktryna bergogliańskiego "kościoła" już na dobrą sprawę niczym się nie różni od tego czemu Kościół się przeciwstawiał przez 2000 lat. No, ale świętujemy, świętujemy. A to się św. Jan Paweł II z Prymasem Tysiąclecia nie posiadają z radości. Ciekawe dlaczego nie doszło do beatyfikacji? Może dlatego, że Kardynał nie mógł patrzeć na to bździajstwo, które dzieje się w Kościele w ogólności a w Polsce w szczególności?



Jedyne co zostało z teologicznej myśli św. Jana Pawła II w Kościele w Polsce to słynne kremówki. Ma to swoją nawet fachową nazwę: teologia czułości (termin autentyczny używany na określenie tego czego naucza Bergoglio). Drugim terminem równie bajkowym i też autentycznym określającym wypociny Bergoglio to: teologia narracyjna (czyli można powiedzieć: opowiadanie bajek).