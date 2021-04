PILNE. Niedzielski: 4 maja znosimy rekomendację dotyczącą ograniczenia zabiegów planowych

Najważniejszym zadaniem na najbliższy miesiąc, dwa, trzy, jest powrót do normalnego leczenia - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski powiedział w Nałęczowie, że słabnie trzecia fala epidemii, a jej apogeum mamy już za sobą.

- Z mojego punktu widzenia oznacza to konieczność natychmiastowego zajęcia się innymi priorytetami. Tym priorytetem w najbliższym czasie będzie odbudowa zdrowia Polaków - powiedział Niedzielski.

Zauważył, że pandemia spowodowała "pewne zaniedbania zdrowia publicznego, bo nie zgłaszaliśmy się na profilaktykę, dostępność do systemu ochrony zdrowia była ograniczona".

Niedzielski zapowiedział w związku z tym ogłoszenie po majówce programu rehabilitacji postcovidowej. Ogłoszony zostanie program profilaktyki dla osób powyżej 40 roku życia i zniesienie limitu usług medycznych specjalistów.

Niedzielski zapowiedział także zniesienie rekomendacji ograniczenia zabiegów planowych.

- Czeka nas dynamiczne przywracanie do systemu opieki zdrowotnej tych łóżek, które były przeznaczone na walkę z COVID-19. Podjęliśmy decyzję o przywróceniu do systemu leczenia niecovidowego ponad 10 tysięcy łóżek. To jest kwestia najbliższych dwóch tygodni - poinformował.

