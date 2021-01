Pilne! Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Pozostałe obostrzenia zostają przedłużone

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej, że rząd zdecydował się przedłużyć obowiązujące do 17 stycznia obostrzenia. Jedyne zmiany to nauczanie najmłodszych uczniów szkół podstawowych, którzy powrócą do stacjonarnej nauki.

- „Od 18 stycznia zdecydowaliśmy o utrzymaniu wszystkich dodatkowych obostrzeń oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach I-III w szkołach podstawowych” – powiedział dziś szef resortu zdrowia.

Najmłodsi uczniowie wrócą do szkół 18 stycznia. Obecnie trwa testowanie nauczycieli na obecność koronawirusa.

Adam Niedzielski podkreślił, że w całej Europie obserwujemy pogorszenie sytuacji epidemicznej i narastającą trzecią falę.

- „Ze wszystkich działań, które podejmują kraje europejskie widać, ze widmo trzeciej fali jest bardzo realne” – mówił minister.

Dodał przy tym, że w Polsce mamy stabilną sytuację i nie obserwujemy drastycznego skoku zachorowań.

kak/PAP