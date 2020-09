Pilne! Jest kompromis PiS i Solidarnej Polski

Jak ujawnia portal wpolitcyce.pl, jego dziennikarze dotarli do warunków postawionych przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego liderowi Solidarnej Polski Zbigniewowi Ziobrze.

Na portalu wpolityce.pl czytamy:

- Nasze źródła w obozie Zjednoczonej Prawicy potwierdzają, że chodzi głównie o poparcie dla „5 dla zwierząt” oraz zmian, które mają być do niej wprowadzone, a także o pełną konsultację projektów politycznych i ustawowych Solidarnej Polski z partnerami w Prawie i Sprawiedliwości.

Jeśli chodzi o ustawę „Piątka dla zwierząt” prezes PiS liczy na pełne poparcie ze strony Solidarnej Polski, ponieważ – jak zapowiedział prezydent Andrzej Duda – w takiej formie jak jest obecnie, on tej ustawy nie podpisze.

Kolejnym elementem kompromisu jest konsultowanie wszystkich projektów Solidarnej Polski z politykami PiS, co i tak jest konieczne przed głosowaniami i ten warunek nie powinien stanowić problemu.

Jeśli chodzi i LGBT, to jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy skomentował to następująco:

- Komuś bardzo zależy na ugodowym kursie wobec wpływowych środowisk LGBT i na tym, by przypodobać się lewicowym i liberalnym mediom, ale to nie przejdzie. Widać, że ta próba manipulacji miała wywołać presję na ministrze Ziobrze. Jarosław Kaczyński nie podejmował tego tematu w rozmowie z Ziobrą. Sprawa została wyssana z palca, a dziennikarze dali się na to nabrać

Na swoim Twitterze z kolei redaktor Michał Wróblewski napisał:

- Klepnięty kompromis @SolidarnaPL z @pisorgpl wokół spornych ustaw, na przyszłość wszystkie projekty w ramach koalicji mają być od początku do końca konsultowane. Biały dym z Nowogrodzkiej.





mp/twitter/wpolityce.pl