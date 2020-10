Pilne!!! Cała Polska w czerwonej strefie. Zamknięte lokale gastronomiczne

W czasie dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od soboty cała Polska zostanie uznana za czerwoną strefę i w całym kraju będą obowiązywały właściwe dla tej strefy obostrzenia.

Kolejną decyzją rządu jest wprowadzenie zdalnego nauczania w starszych klasach szkół podstawowych. Zdalnie uczyć będą się uczniowie od klasy 4 do 8:

- „To kluczowe, by przerwać łańcuch transmisji” – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Zamknięte zostaną też lokale gastronomiczne, które będą mogły obsługiwać wyłącznie na wynos.

- „Lokale gastronomiczne będą mogły organizować jedynie dania na wynos przez okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia” – powiedział premier.

Wprowadzony zostaje ponadto zakaz spotkań większej liczby niż pięciu osób. Wyjątkiem są osoby mieszkające razem oraz spotkania w celach zawodowych. Dzieci i młodzież do lat 16. w godz. od 8 do 16 będą musiały przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Obowiązywać będzie ograniczenie do 5 osób na kasę w sklepach o powierzchni do 100 mkw., oraz 1 osoba na 15 mkw. w większych sklepach. W transporcie publicznym nie może być zajętych więcej niż 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc. Wydarzenia sportowe będą odbywać się bez udziału publiczności, a w wydarzeniach kulturalnych utrzymane zostanie ograniczenie do 25 proc. udziału publiczności.

Premier przekazał, że zdaniem ekspertów wprowadzone dziś obostrzenia będą miały swój skutek za 10-14 dni.

kak/PAP, niezależna.pl