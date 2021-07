Pierwszy medal dla Polski na Igrzyskach w Tokio!

Polkom udało się wywalczyć srebrny medal w finale konkursu wioślarskich czwórek podwójnych na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

To pierwszy medal dla Polski w trakcie Igrzysk w Tokio. Zdobyły go Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann.

Rywalizacja była ciężka i przez długi czas wszystko wskazywało na to, że Polski zakończą rywalizację na 3 miejscu. Na ostatnich 500 metrach wioślarki zdobyły się jednak na ogromny wysiłek i wyprzedziły Niemki, meldując się ostatecznie na drugiej pozycji.

Złoty medal wygrała reprezentacja Chin, osiągając nad rywalkami ogromną przewagę 6,23 sekundy. Brązowy medal przypadł Australijkom, zmęczone Niemki spadły zaś na 5 lokatę.

- Sama jestem w szoku, bo nie wyszłyśmy pierwsze, a dopłynęliśmy drugie. Było w nas wiele wiary w to, co możemy. Zebrałyśmy się, wyprzedziliśmy Holenderki i Niemki. To było to, na co nas stać. Jesteśmy szczęśliwe - powiedziała po wyścigu Maria Sajdak.

Serdecznie gratulujemy medalistkom!

