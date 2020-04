Pierwsza dama dziękuje dominikankom z Bochni

Po 11, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY 22.4.20 16:13



Zobacz.

Czy biskupi, nawołują do niesienia pomocy?

Czy motywują księży do aktywności?

To taki egzamin.

Wychodzi na to, że duchowieństwo umiera ze strach przed chorobą, przed śmiercią, przed spotkaniem Zbawiciela.

To himalaje zakłamania.

Panowie w sutannach, dooopa wasza blada.