Pierwsza Dama: ,,Czy każdy jest zdolny do heroizmu?’’

Pierwsza Dama odniosła się na antenie Polsat News do kontrowersji, jakie wywołało orzeczenie TK ws. tzw. przesłanki eugenicznej. Podkreślając ogromny szacunek wobec kobiet wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, Agata Kornhauser-Duda pytała: „czy każdy jest zdolny do heroizmu i czy kobiety muszą być do niego zmuszane”.

- „Mogę mówić za siebie. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła usunąć ciążę, nawet ciążę zagrożoną, ale wynika to z moich przekonań, z mojej wiary, ale także ze świadomości, że w tej niewyobrażalnie trudnej sytuacji nie zostałabym sama” – powiedziała Pierwsza Dama.

Zaznaczyła, że sama poznała wiele kobiet, które mimo, że pozwalały na to przepisy, nie dokonały aborcji i wychowują ciężko upośledzone dziecko. Podkreśliła, że ma do nich ogromny szacunek i uważa je za bohaterki.

- „Stawiam pytanie, czy każdy jest zdolny do heroizmu i czy kobiety muszą być do niego zmuszane. Mam tu wątpliwości” – stwierdziła.

Pytana o formę, w jakiej odbywają się manifestacje zaznaczyła, że nie może być zgody na agresję i niszczenie kościołów.

kak/Polsat News