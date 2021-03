Pięć krajów UE domaga się zwołania szczytu UE ws. dystrybucji szczepionek

Jak informuje PAP, w związku z zaniedbaniami powstałymi podczas organizacji szczepionek dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, pięć krajów domaga się zwołania unijnego szczytu ws. dystrybucji szczepionek przeciwko Covid-19.

Apel w tej sprawie zgłosili szefowie rządów Austrii, Słowenii, Czech, Łotwy i Bułgarii. Zaapelowali oni we wspólnym liście do przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej zaapelowali o możliwie jak najszybsze zwołanie szczytu UE, którego przedmiotem będą zagadnienia w zakresie dystrybucji szczepionek przeciw Covid-19 wśród państw UE.

List do Charles'a Michela oraz Ursuli von der Leyen został wysłany w piątek i opublikowany przez austriackie media w sobotę. Poinformował o nim na Twitterze kanclerz Austrii Sebastian Kurz – czytamy na portalu dziennik.pl.

"W ostatnich dniach odkryliśmy, że dostawy dawek szczepionek przez firmy farmaceutyczne do poszczególnych krajów członkowskich UE nie są realizowane na równych zasadach, według klucza proporcjonalności do populacji" – czytamy m.in. w wystosowanym do przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Sygnatariusze pisma wzywają do ujednolicenia procedur dostaw oraz określenia przejrzystości zasad dystrybucji szczepionek.

Szef austriackiego rządu obecną sytuacją ze szczepionkami w UE określił jako „szczepionkowy bazar", „na którym zawierano dodatkowe porozumienia między krajami członkowskimi, a firmami farmaceutycznymi”.

