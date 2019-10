,,Piątka na 100 dni''. Konkretny plan działania PiS

Zosia 7.10.19 12:59

Coraz częściej czytam notki lub dłuższe artykuły, które straszą nas, że błędy czynione przez PIS mogą powodować wygraną PO w kolejnych wyborach parlamentarnych w 2019. Ci tzw. straszaki to głupki nie rozumiejący polityki.

Do PiS-u można mieć parę uwag – nie ma władzy idealnej, trzeba jednak wziąć pod uwagę warunki w jakich przyszło im rządzić. Przeprowadzanie jakichkolwiek reform, oczekiwanych przez społeczeństwo, jest bardzo trudne. Z tego powodu sposób ich przeprowadzania – procedowanie w Sejmie – nie zawsze jest takie, jakiego można by oczekiwać. Jeśli PIS robi jakiekolwiek błędy, to są one wynikiem albo kłamstw totalnej opozycji, albo wynikiem nienawiści i presji czerwonego lewactwa w Polsce.

Ludzi PIS należy podziwiać i chronić za to, że przy takiej fali nienawiści, kłamstw i presji siłowego lub podstępczego odsunięcia ich od demokratycznie wybranej władzy, robią to co obiecali wyborcom, tzn, z jednej strony reformują kolejne instytucje państwa, a z drugiej strony b. dobrze rządzą gospodarką, bezpieczeństwae i ochroną socjalną Polaków.

Pomyślmy jednak sobie o ile szybciej i sprawniej byłoby możliwe przeprowadzanie niezbędnych reform bez tej post-peerelowskiej gangreny i tych agresywnych dzikusów przepełnionych nienawiścią do Polski i do idei naprawy naszego państwa.Totalna, destrukcyjna i targowicka opozycja, powiązana z lewackimi strukturami UE robi wszystko, by legalnie wybranej władzy rządzenie uniemożliwić, a rząd obalić.! Odetnijmy się od nich raz na zawsze, i nie wybierajmy przestępców i przygłupów by nami rządzili