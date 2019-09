Piątek Trzynastego. Przesądy i wróżby to furtka dla szatana

- Ostatnio na kolędzie spotkałem pana z pierścieniem atlantów na palcu. Mówię mu, że to znak okultystyczny, który jest w swym wyrazie sprzeczny z wiarą w wszechmoc i panowanie Boga nad światem, że osoba wierząca nie powinna go nosić, nie dla tego, że mu zaszkodzi (co na pewno) ale jest też zgorszeniem. W odpowiedzi pan mówi, że się ze mną nie zgadza, że nosi go z sentymentu od 20 lat i nic złego mu się nie dzieje i nadal będzie to robił. Żona staje za swoim mężem mówiąc, że przecież są wierzący i do kościoła chodzą. A tu dla nich jak na złość, Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2115 - 2117) jasno potępia noszenie amuletów - jednak tam gdzie człowiek kieruje się zasadą "ja wiem lepiej" nie jest to argument podejmowany. Przypomniałem mu o postawie św. Pawła, który tłumaczy dlaczego nie wolno jeść mięsa z ofiar składanym bożkom: 1 Kor 8, 4-13 "W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi". Chrześcijaństwo ma do zaoferowania daleko więcej niż jakakolwiek inna religia czy sekta, jednak trzeba chcieć je bardziej dogłębnie poznać, by dostrzec ukryte w nim skarby - podsumowuje ks. Tomasz Moch