Pedofil wpadł w ręce policji po doniesieniu matki...

Chełmscy policjanci zatrzymali 58-latka pod zarzutem molestowania dwóch dziewczynek. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu chełmskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj, 13.05.2020 r., 58-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Sąd Rejonowy w Chełmie orzekł wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do poddania się innej czynności seksualnej zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12.