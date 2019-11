Paweł Rojek: Polskość leży nigdzie. To uniwersalna idea

„Sekretna mapa Marka Cichockiego (przedstawiona w książce Północ i Południe… – przyp. red.), to nie jest mapa przepływów pieniędzy, infrastruktury i lotów międzykontynentalnych, to jest mapa wpływów kulturowych. Z kolei wędrówki ludów czy to ciśnienie, o którym mówi Jarosław Marek Rymkiewicz, to raczej przepływ ludzi. W ten sposób można sobie wyobrazić, że ludzie wędrują w jedną stronę, a idee mogą przepływać wbrew temu ruchowi i przecież tak właśnie powstawała Europa. To wszystko jest jednak sprawa podrzędna, polskość bowiem to uniwersalna idea, której nie da się umieścić na mapie. Polska leży nigdzie” – stwierdził Paweł Rojek na antenie TVP Kultura w 39. odcinku Kronosa.

„Kwestia wpływów południowych na tożsamość polską nie ulega wątpliwości. Pytanie jest inne: Jaką to ma aktualność i co możemy z tym zrobić, w jaki sposób to interpretować i wykorzystywać? Mamy taki syndrom obrony naszych źródeł śródziemnomorskiej tożsamości, gdzie epatujemy tym, że znajdziemy wzorce klasycznej filozofii, czy retoryczne motywy które znajdują się w naszej literaturze. Chętnie to pielęgnujemy i wskazujemy, że o to Wawel budowali budowniczowie z Rzymu” – stwierdził Rojek.