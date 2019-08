Paweł Jędrzejewski z FŻP obnaża kłamstwa listu ambasadorów

"Bo oto byli polscy ambasadorowie piszą list do Donalda Trumpa, w którym histerycznie i nieprawdziwie charakteryzują sytuację w dzisiejszej Polsce: "Prawa człowieka są ograniczane, a narastająca opresja wobec politycznych oponentów oraz mniejszości – etnicznych, religijnych, seksualnych – jest nie tylko tolerowana, lecz wręcz inspirowana"" - referuje autor.

"Mniejszość żydowska w Polsce nie jest ani jako grupa etniczna ani jako wspólnota religijna poddawana jakiejkolwiek opresji. Środowiska żydowskie w Polsce cieszą się możliwościami swobodnego i pełnego rozwoju. Dodatkowo, do Polski przyjeżdża z roku na rok coraz większa liczba turystów z Izraela i czują się oni w Polsce bezpiecznie. Gdyby było inaczej - ta liczba by malała, a nie rosła. Ponadto, co roku odwiedzają znajdujące się w Polsce groby wielkich cadyków tysiące chasydów, którzy swoim strojem, językiem i obyczajem wyróżniają się znacząco wśród mieszkańców np. Leżajska lub Lelowa. Im także nikt nie czyni żadnych przeszkód lub przykrości" - pisze Jędrzejewski.