Paweł Chmielewski: Synod Amazoński. I kto tu jest papieżem?

Synod Amazoński opowiedział się za możliwością udzielania święceń kapłańskich diakonom stałym posługującym w niedostępnych regionach Amazonii. To rozwiązanie zostanie wkrótce przeniesione także do innych części świata. Święceni żonaci pojawią się rychło w Austrii i Niemczech.

Koncepcji viri probati nie ukuto bynajmniej dla Amazonii. Od samego początku progresywni teologowie i hierarchowie z krajów niemieckojęzycznych mówili, że jeżeli papież zgodzi się na wyświęcanie żonatych w dżungli, to oni będą chcieli wprowadzić to samo rozwiązanie u siebie. Czołowe figury episkopatów Austrii i Niemiec przedstawiały ten plan wprost. Viri probati to idea niemiecka. Opracował ją posługujący w RPA niemiecki biskup Fritz Lobinger, w Ameryce Łacińskiej rozwijał ją teolog wyzwolenia Paul Süss, w Watykanie lobbowali za nią Austriak bp Erwin Kräutler i mający niemieckie korzenie kard. Claudio Hummes. O to, by odpowiednie sformułowania zostały zawarte w dokumencie finalnym synodu, zadbał arcybiskup Wiednia kard. Christoph Schönborn, którego papież powołał do wąskiej komisji przygotowującej ten tekst.