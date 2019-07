Patryk Jaki ze stanowiskiem w PE. Nieco ,,egzotyczne''

Konfederata 24.7.19 19:54

Unia Europejska tto współczesny Kraj Rad, a pisowcy jak na solidnych lewicowców przystało z radością biorą udział w jego budowie.

Uwielbiają obejmować wszelkie stanowiska, regulować, uchwalać, przewodniczyć, ustalać innym jak i co mogą robić, mącić i mieszać byle stanowisko było płatne, czym sowiciej tym lepiej, bo przecież "im się to po prostu należy"!

Już nieżyjący niestety śp. L. Kaczyński wprawdzie głównym budowniczym nie był, ale aktywnym drugoligowcem raczej już tak, trzeba docenić! Jego marzeniem była wspólna armia europejska. Jego dzieło próbują zrealizować następcy, jego brat, liczni zacni politycy PiS, pan prezydent, dla pewności żebyśmy się kiedyś nie rozmyślili, chciałby wpisać w konstytucję nieusuwalne członkostwo we wspólnym Kraju Rad Europejskich. Wielkie to aspiracje! Jeden wspólny Sowiet i jedna Armija, niebieska może ją nazwą. Na razie PiS mało stanowisk ważnych komisarzy objął ale przecież prace i wysiłki nie ustaną. Będą dalsze regulacje i praca dla dobra nas wszystkich.

Tylko nie wiem czemu jakoś trochę podskórnie strach co im z tego wyjdzie....