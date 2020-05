Patryk Jaki: To mógł być koniec PO, a Trzaskowski był gorszym kandydatem niż Kidawa-Błońska

Maria Blaszczyk 22.5.20 16:17



A co pan Trzaskowski miał wspólnego z ul. Lecha Kaczyńskiego?

To sąd uznał, że decyzja wojewody była bezprawna i przywrócił poprzednią nazwę ulicy. Decyzję do sądu skarżyła Rada Warszawy.

Gdzie w tym wszystkim prezydent Trzaskowski?



Swoją drogą, to ta ulica wg mnie powinna zmienić nazwę - na "Trasa Łazienkowska". Jak coś się jakoś nazywa, to się nazywa, i skoro ludzie jakoś obowiązującej nazwy przez tyle lat nie chcieli używać, to nie ma co się upierać.

O ile ludzie mówią "Wawelska" czy "Al. Stanów Zjednoczonych" - o tyle ten kawałek określają jako "Trasę Łazienkowską" i nie wiem, co w tej nazwie jest złego.