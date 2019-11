Patryk Jaki: Europosłowie PO opluli własny kraj i są z siebie dumni!

Beno 14.11.19 18:02

Ci co oglądają festiwal Eurowizji, choć poziom tego festiwalu marny, jednak na piosenkę polską, mało kto głosuje. To znaczy nie mamy wielu przyjaciół wśród krajów Europy. W czasie II wojny światowej zostaliśmy sami i prawie tak samo jest i dzisiaj, bo oprócz bratnich nam Węgrów nie mamy nikogo. Jak trudno się więc przebić w tej europejskiej elicie. Jakże więc można pluć na własny kraj, "kłaść bele pod nogi" rządowi i większości obywateli, którzy na ten rząd głosowali. Takie działania powinny być karalne. To jest zdrada ojczyzny i działanie na jej niekorzyść. Nie ma drugiego takiego kraju, którego obywatele donosiliby na własny rząd. Czy wam nie wstyd?