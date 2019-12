Paryż: Putin przywitany z honorami. Okrzyki: 'zbrodniarz wojenny'

Hieronim 9.12.19 19:30

Niczego tak nie lubię, jak hipokryzji drodzy redaktorzy. Doskonale pamiętam, jak przed drugą turą wyborów na urząd prezydenta Francji, na portalu, na którym się znajdujemy trwała cicha agitacja za Macronem. Działo się tak dlatego, aby nie wygrała lepsza z perspektywy Polski, ale gorsza z perspektywy Ukrainy Le Pen. Jak wiemy, jest to też portal skrajnie ukrainofilski. Na kilka dni przed wyborami pojawiło się tutaj bardzo dużo paszkwili szkalujących Le Pen, o Macronie pisano tu przyzwoicie lub wcale. I co teraz mamy? Po pierwsze Macrona, który zamiast Le Pen brata się z Rosją. Po drugie, Macrona, który w przeciwieństwie do Le Pen ma nasz kraj w głębokim poważaniu, jest do niego nastawiony w ostrej kontrze i brata się z tzw. lewactwem. Po trzecie, portal udający patriotyczny, który dziś krytykuje Macrona, a przed drugą turą wyborów we Francji prowadził cichą agitację za jego wyborem. Ja naprawdę mam dobrą pamięć. Pisaliście paszkwile wyłącznie o Le Pen, a Macrona pokazywaliście, jako mniejsze zło. To macie, czego chcieliście.