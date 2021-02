Papież: życie wymaga ochrony na każdym jego etapie

Po modlitwie Anioł Pański Franciszek przyznał, że z niepokojem śledzi sytuację w Birmie. Mieszkańców tego kraju zapewnił o swojej bliskości, modlitwie i solidarności. Dodał, że od wizyty apostolskiej w 2017 r. Birma stała się bliska jego sercu. „Modlę się, aby ci, którzy piastują odpowiedzialne stanowiska, ze szczerą chęcią oddali się na służbę dobru wspólnemu, krzewiąc sprawiedliwość społeczną i stabilność państwową, na rzecz harmonijnego współistnienia” – powiedział Papież.

Zaapelował także o zwrócenie uwagi na trudną sytuację nieletnich migrantów, szczególnie tych, którzy przebywają w nieludzkich warunkach na tzw. „szlaku bałkańskim”.

Papież: zaopiekujmy się nieletnimi migrantami

„Jest ich bardzo wielu! Niestety, wśród tych, którzy z różnych powodów są zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, zawsze są dziesiątki samotnych dzieci i ludzi młodych, bez rodzin, narażonych na wiele niebezpieczeństw – powiedział Papież. – W ostatnich dniach dotarły do mnie informacje o dramatycznej sytuacji osób znajdujących się na tak zwanym «szlaku bałkańskim». Ale są oni na wszystkich «trasach». Sprawmy, aby tym delikatnym i bezbronnym istotom nie zabrakło należytej opieki i preferencyjnych kanałów humanitarnych.“

Papież przypomniał, że dziś we Włoszech obchodzony jest Dzień dla Życia. Zaznaczył, że współczesnym społeczeństwom należy pomóc w uzdrowieniu ze wszystkich ataków na życie i podkreślił, że powinno być ono chronione na każdym etapie, od narodzin do naturalnej śmierci. Franciszek podkreślił, że obecnie we Włoszech panuje „zima demograficzna”, a przyszłość kraju jest zagrożona. Zachęcił do modlitwy o nastanie nowej „wiosny demograficznej” pełnej dzieci i rodzin.

Na zakończenie Franciszek wspomniał o obchodzonym jutro Dniu Modlitwy i Refleksji przeciwko Handlowi Ludźmi. Przypada on w liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity, sudańskiej zakonnicy, która doświadczyła upokorzenia i cierpienia niewolnictwa. „Pracujmy na rzecz gospodarki, która nie sprzyjałaby, choćby pośrednio, temu nikczemnemu procederowi, to znaczy takiej, która nigdy nie zamienia mężczyzn i kobiet w towar, w przedmioty, ale zawsze traktuje ich podmiotowo” – zaapelował Papież.

