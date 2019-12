Papież: Zaprośmy Jezusa do naszego życia!

„To jest bardzo ważne. Przygotować mały żłóbek w domu, ponieważ to przypomina, że Bóg przyszedł do nas, narodził się dla nas, towarzyszy nam w życiu, jest człowiekiem takim jak my, stał się człowiekiem podobnym do nas. W codziennym życiu nie jesteśmy już sami – podkreślił Papież. On mieszka pośród nas. Nie zmienia spraw w magiczny sposób, ale jeśli Go przyjmiemy, każda rzecz może się zmienić. Życzę wam, aby wykonanie żłóbka było okazją do zaproszenia Jezusa do waszego życia. Kiedy przygotowujemy żłóbek w domu, to tak jakbyśmy otwierali drzwi i mówili: «Jezu, wejdź» i ukonkretniali tę bliskość, to zaproszenie, aby On wszedł do naszego życia. Ponieważ jeśli On mieszka w naszym życiu, ono się odradza. A jeśli życie się odradza, to jest prawdziwe Boże Narodzenie. Radosnych Świąt dla wszystkich.“

bz/vaticanannews.va/Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan