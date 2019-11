Papież o zagrożeniach dla demokracji i praworządności

T 15.11.19 16:44

Demokracja z zasady jest co najmniej podejrzanym systemem. Bo polega jak wiemy na władzy ludu. Czyli prawo ustala lud. A nie Bóg! Wobec tego lud może wybrać na przykład Adolfa H. i jest to zgodne z zasadami demokracji. Jednak czystej demokracji to właściwie nie ma bo lud nie wybiera! Nie wybiera bo na wybór ludu ma wpływ pranie mózgu przeprowadzane przez media więc wybierają media. Ale media też nie wybierają, bo wybierają właściciele mediów. A ci z kolei są zależni od swoich mocodawców i jeśli przesledzimy ten łańcuszek zależności, to dojdziemy do szczytu władzy na tym świecie czyli do City of London Co. Ale City również nie jest ostatecznym wyborcą w demokracji - jest nią na końcu Lucyfer, bo to on daje wytyczne dla City. Wniosek jest taki, że demokracja jest diabelsko sprytnym pomysłem aby ludzie tworzyli prawa nie zgodne z wolą Boga.