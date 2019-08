Papież: Musimy być chrześcijanami w konkretnych sytuacjach!

„Dobrze jest deklarować się jako chrześcijanie, ale przede wszystkim musimy być chrześcijanami w konkretnych sytuacjach” – Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański. Przypomniał, że nie można żyć obłudnie, ale trzeba być gotowym do zapłacenia ceny za wybory zgodne z Ewangelią. Zaapelował do chrześcijan, by głosili Jezusa poprzez stanowcze i odważne wybory.