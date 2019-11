Papież mocno o prześladowaniach chrześcijan: Czas katakumb się nie skończył

“ Jest to smutny okres historii, który jeszcze nie minął. Również i dziś są takie sytuacje. Jest ich bardzo wiele. Tak wiele katakumb w innych krajach, gdzie chrześcijanie udają, że obchodzą jakieś święto, urodziny, by sprawować Eucharystię, bo jest tam to zakazane. Również dziś prześladuje się chrześcijan. Prześladowanych chrześcijan jest dziś więcej niż w pierwszych wiekach. (…) Tożsamość tych ludzi, którzy gromadzili się tutaj, by sprawować Eucharystię, by chwalić Pana, jest ta sama, co naszych braci dzisiaj w tak wielu, wielu krajach, gdzie bycie chrześcijaninem jest przestępstwem. Jest to zakazane. Nie mają praw. Ta sam tożsamość. Są nią błogosławieństwa. Taka jest tożsamość chrześcijanina. Błogosławieństwa, nic innego. Jeśli żyjesz w ten sposób, jesteś chrześcijaninem. «Ależ nie, ja należę to tego stowarzyszenia, jestem z tego ruchu…» Wszystko to jest piękne, ale są to fantazje wobec tej rzeczywistości. To jest twój dowód tożsamości. Jeśli brak ci tej tożsamości, na nic się nie zdają ruchy czy inne przynależności. Albo żyjesz według błogosławieństw, albo nie jesteś chrześcijaninem. ”