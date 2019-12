Papież Franciszek relatywizuje homoseksualizm? Jest oficjalny dokument

\\\\\\\\054 24.12.19 10:05

Małżonkowie żyjący w separacji nie mają prawa do zawarcia nowego związku - przypomina biskup Morandi." - ale biskup zapomniał przypomnieć, że według amoris laetitia ci ludzie mają prawo do życia w nowym związku tylko bez ślubu kościelnego i nawet w niektórych wypadkach mają prawo do Komunii świętej. Zatem zawarcie nowego związku nie jest konieczne - według Kościoła - do legalnego życia w drugim/trzecim związku za aprobatą samegp Kościoła.