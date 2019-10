Papież Franciszek: Jedzenie staje się drogą do zagłady

nikt 17.10.19 16:15

Z reguły ignoruję słowa kleru , ale w tym wypadku Papież ma rację . Zresztą nic nowego , gdyż takie też jest przesłanie Jezusa . Ja też lubię dobrze i niezdrowo zjeść , ale był taki okres w moim życiu trwający ok . 5 lat ,że jadłam tylko określone produkty . I to nawet nie była moja decyzja , ale taki wewnętrzny przymus . Najpierw suchy , czarny chleb , woda i od czasu do czasu mięso . Piłam bardzo dużo wina . Ok. 1,5 l dziennie i w ogóle się nie upijałam . Pracowałam , prowadziłam dom i żyłam normalnie . A alkoholu nigdy wcześniej nie lubiłam . Kieliszek dla towarzystwa sączyłam na imprezach przez cały wieczór . To trwało 2 m--ce. Potem mięso wołowe , ryby , jarzyny strączkowe , ser . I to wszystko . Innych jarzyn ( prócz czosnku i cebuli ) i owoców w ogóle . Od czasu do czasu chleb zalany wodą , czyli wodzianka . Bywałam w tym czasie na weselach i nigdy nie przyszła mi ochota na żaden smakołyk . Produktów nigdy nie mieszałam . Jeśli jadłam fasolę to tylko ją , samo mięso duszone bez dodatków . Soli i cukru wcale . Czasem skusiłam się na wołowy rosół z domowym makaronem . W Wigilię jadłam wszystkie potrawy wigilijne .To trwało ok 5 lat . Odmłodniałam o jakieś 20 lat , siłę miałam za trzech mężczyzn i żadna infekcja ani choroba mnie się nie imała . Sytuacja rodzinna zmusiła mnie jednak do gotowania pod innego członka rodziny i dla siebie czasu już nie miałam . Jadłam to , co inni . I zaczęły się tusza i choroby .

Stąd z doświadczenia wiem , że ma rację . Jak najprostsze potrawy i nie mieszać białka z węglowodanami .