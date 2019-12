Papież Franciszek na Adwent: Musimy przebudzić się ze snu!

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. W rozważaniu na „Anioł Pański” Papież podkreślił, że „prowadzi on nas do świętowania Bożego Narodzenia i przypomina, że Jezus przychodzi każdego dnia do naszego życia i powróci w chwale u kresu czasów. Ta pewność skłania nas do patrzenia w przyszłość z ufnością”.