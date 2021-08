Papież do Młodych w Medziugoriu: Nieście Chrystusa jak Maryja!

Ojciec Święty zachęcił młodzież, by na wzór Maryi niosła Chrystusa w świat i czyniła ze swego życia dar dla innych. Papież pisze o tym w przesłaniu na 32. Międzynarodowy Festiwal Młodych odbywający się w Medziugoriu. Hasłem tygodniowego spotkania, w którym uczestniczy również młodzież z Polski, są słowa „Co dobrego mam czynić?”.

W swym przesłaniu Franciszek nawiązuje do historii bogatego młodzieńca, który odszedł smutny po spotkaniu z Jezusem. Papież wskazuje, że miał on odwagę stawiania słusznych pytań, zabrakło mu jednak odwagi do przyjęcia odpowiedzi Jezusa: zrezygnowania z siebie samego i swoich bogactw, by związać się z Chrystusem i dzięki tej drodze odkryć pełnię szczęścia. „Także do was Jezus mówi dziś: pójdź i naśladuj” – pisze Papież zachęcając uczestników festiwalu, by nie bali się oddać swej młodości w ręce Jezusa i podążać za Nim.

„Pozwólcie się zdobyć Jego miłującemu spojrzeniu, które uwalnia nas od pokus bożków, fałszywych bogactw, które obiecują życie, ale przynoszą śmierć. Nie bójcie się przyjąć Słowa Chrystusa i podjąć Jego wezwania” – apeluje Franciszek zachęcając młodych, by nie zniechęcali się tak łatwo, jak bogaty młodzieniec z Ewangelii, tylko wpatrywali w Maryję, wielki wzór naśladowania Chrystusa.

Przypominając młodym, że Maryja bez zastrzeżeń odpowiedziała na wezwanie Pana oraz, że całe Jej życie było całkowitym darem z siebie, Papież wzywa młodych, by spoglądali na Nią, by znaleźć siłę i otrzymać łaskę, która pozwoli im powiedzieć Jezusowi „oto jestem”. „Patrzmy na Maryję, aby nauczyć się przynosić Chrystusa na świat. Patrzmy na Maryję, aby przemieniała nasze życie w dar dla innych” – zachęca Papież. Podkreśla, że życie Maryi jest dowodem na to, że przyjęcie woli Bożej nie jest łatwe, ale czyni nas szczęśliwymi.

Swe przesłanie Franciszek kończy przypomnieniem, że „radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość”.

Beata Zajączkowska – Watykan/vaticannews.va