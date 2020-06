Panie Jezu, strzeż naszych dzieci!

Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.



Panie Boże, Ty jesteś naszym Ojcem, wiemy że nasz kochasz. My również kochamy bardzo nasze dzieci, które nam dałeś, dziś w Dzień Dziecka chcemy modlić się za nie. Z ewangelii według świętego Marka:



"Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je." (Mk 10, 31-16)



Jezu, Ty brałeś w swoje ramiona dzieci i błogosławiłeś je:



P: Prosimy Cię, byś Ty sam strzegł naszych dzieci, byś prowadził je przez wszelkie niebezpieczeństwa i trudności. Ciebie prosimy...

P: Prosimy Cię Panie, by umiały mądrze wybierać i rezygnować z tego, co ma choćby "pozór zła". Ciebie prosimy...

P: Prosimy Cię Panie, by zawsze Cię kochały i pełniły Twoją wolę. Ciebie prosimy...

P: Prosimy Cię, by mogły swoje dzieciństwo przeżywać w radości i pokoju. Ciebie prosimy...

P: Prosimy Cię Panie, za sieroty, by znaleźli się ludzie, którzy zechcą zastąpić im rodziców, aby każde dziecko mogło wychowywać się w szczęśliwej rodzinie. Ciebie prosimy...

P: Prosimy Cię, za każde nowonarodzone dziecko by było przyjęte z radością i obdarowane miłością rodziców i rodzeństwa. Ciebie prosimy...

P: Prosimy Cię, za nasze dzieci, by były otwarte na innych ludzi i gotowe służyć im w potrzebie. Ciebie prosimy...



Zachęcamy dzieci, by kierowały teraz własne dziękczynienia i prośby.



We wszystkich naszych intencjach odmówmy teraz Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa (szukaj w każdej książeczce do modlitwy).



P: Niech nas błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty.

W: Amen (wszyscy się żegnamy znakiem krzyża).



Na zakończenie modlitwy rodzice błogosławią dzieci kreśląc na ich czołach krzyżyk.



Za: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie