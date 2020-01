Owsiak uznany za winnego. Wyrok jest prawomocny

"Niech pani spróbuje seksu. Poczuje pani motyle w brzuchu, poczuje pani rozluźnione plecy. Poczuje pani kwiat we włosach, a przez to w głowie też się może poukładać" - takie słowa wypowiedział Jerzy Owsiak podczas festiwalu Woodstock w roku 2017. Później przeprosił prof. Pawłowicz, ale obecna sędzia TK wniosła sprawę do sądu.