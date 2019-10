Oto problemy lewicy! Walczą o... ,,żeńskie końcówki''

To naprawdę będzie najciekawsza z kadencji Sejmu. Już widzimy, z jak wielkimi problemami będzie się próbowała uporać Lewica. W tej chwili na przykład najważniejsza wydaje się być bitwa o „żeńskie końcówki”. Ach ten opresyjny język polski!

Wszystko zaczęło się od listu skierowanego do szefowej Kancelarii Sejmu, w którym posłanki Lewicy wyraziły życzenie, aby na oficjalnych dokumentach sejmowych i kartach do głosowania oraz tabliczkach nazywać je „posłankami” właśnie, w żadnym wypadku nie „posłami”. Co ciekawe, list rozpoczęły od słów „Szanowna Pani Minister”…