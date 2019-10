Oto jak warszawska radna Agata Diduszko walczy z religią w szkołach!

Urszula 17.10.19 18:32

Przecież było na początku ustalone, że religia będzie na pierwszej lub ostatniej lekcji. Potem to zmieniono wiadomo dlaczego. Jaka to jest walka z religią jeśli ktos chce aby te wczesne ustalenia zostały przywrócona. Jeśli język polski jest na pierwszej lub ostatniej lekcji to czy jest to walka z językiem ojczystym. I analogicznie z każdym innym przedmiotem?

Jeśli w ten sposób KK chce zmusić uczniów do uczestnictwa w lekcjach religii to czarno widzę dla tego kościoła.