Oto, jak kusi diabeł!

Diabeł nie męczy się sprowadzaniem człowieka na manowce, a jego kreatywność jest w tym względzie jest niewyczerpana. Równocześnie nie istnieje lepsza strategia zwalczenia pokusy, jak poznanie jej. Tylko dzięki wiedzy można rozpoznać obecność i działanie złego ducha, a następnie je odrzucić.

Każdy, kto wyrusza w drogę do Boga, odpowiadając w ten sposób na Jego wezwanie, musi być przygotowany na pokusy. Mówi bowiem Pismo Święte: Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia! (Syr 2, 1). I w miarę, jak człowiek postępuje na drodze życia duchowego, zwiększa się również siła pokusy, aby przeszkodzić mu w tej drodze lub z niej sprowadzić. Stąd też życie duchowe musi brać na poważnie istnienie diabła i jego strategię. Powątpiewanie w jego istnienie lub lekceważenie jego działania może mieć bowiem katastrofalne konsekwencje.

Wpisana w ludzką naturę

Pokusa wpisana jest w ludzką naturę. Zawsze tam, gdzie jest człowiek, tam również ona jest obecna. Diabeł korzysta ze swojej inteligencji, aby przeszkadzać tym, którzy, pragnąc doskonałości, idą za Chrystusem. Tylko naiwni sądzą, że pokusa jest bezpośrednim podżeganiem do zła. Dlatego nie biorą na poważnie działania diabła. A on w sposób nad wyraz przemyślny prowokuje do złego, które człowiek w końcu wyrządza sobie sam. Diabeł robi wówczas niewiele i z zadowoleniem przygląda się, jak człowiek niszczy sam siebie.

W działaniu doskonale zaplanowanym i przeprowadzonym szatan bierze pod uwagę duchowe i intelektualne możliwości osoby człowieka, jego stan materialny czy społeczny, starając się nie tylko odciągnąć człowieka od Boga, ale także Mu go przeciwstawić. Czyni to w taki sposób, że człowiek nie jest świadomy poczynań złego ducha.

Nie można też pominąć działania innych nieprzyjaciół duszy, do których należy świat oraz ciało. Oczywiście, są to obszary inne, ale nimi również posługuje się diabeł, aby nas kusić. Zarówno więc świat, jak i namiętności oddziałują na człowieka i prowadzą go do grzechu. Są to dwie siły, przed którymi człowiek nie może uciec, one towarzyszą mu zawsze i potęgują ataki zła.

Trzeba jednak wiedzieć, że diabeł nie ma możliwości, aby nas pokonać, posiada natomiast inteligencję i spryt, aby przekonać nas do złego (św. Augustyn). Nic nie może zdziałać przeciwko naszej woli, dlatego robi wszystko, aby przeniknąć nasz rozum, odciągnąć nas od myślenia i nakłonić do podjęcia zgubnych dla nas decyzji. Daleko zamiast obawiać się wielkich ataków złego ducha, człowiek powinien być przygotowany do odparcia subtelnych pokus, które atakują go bez uprzedzeń, w sposób pozornie niewinny, w sytuacjach, które wydają się bez większego znaczenia.