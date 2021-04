Ostro na linii PO – Polska 2050. Tomczyk do Hołowni: Nie warto kłamać

Ruch Szymona Hołowni zostawia w tyle Platformę Obywatelską w kolejnych sondażach, odbierając partii Borysa Budki pierwszeństwo po stronie opozycji. To rodzi napięcia pomiędzy Polską 2050 a Platformą. Teraz Hołownię atakuje szef klubu KO Cezary Tomczyk, który zarzuca politykowi kłamstwo. Chodzi o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski z funkcji przewodniczącej Podkomisji ds. Monitorowania Wydatkowania Środków Unijnych.

Paulina Hennig-Kloska opuściła Koalicję Obywatelską, aby wstąpić do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Wczoraj posłanka poinformowała, że na wniosek PO została odwołana z funkcji szefowej Podkomisji ds. Monitorowania Wydatkowania Środków Unijnych.

- „Zjednoczona opozycja w praktyce: dziś na wniosek PO odwołano mnie z funkcji przewodniczącej podkomisji do spraw monitorowania wydatkowania środków unijnych. Głosowanie w ostatniej chwili przełożono z 11:45 na 11:15, nie miałam okazji podziękować za współpracę. Zazdrość czy zemsta?”

- napisała wczoraj na Twitterze Paulina Hennig-Kloska.

Do sprawy w mocnych słowach odniósł się również Szymon Hołownia.

- „Zazdrość, zemsta i... głupota. A wydawałoby się, że taki mechanizm stosują wyłącznie niemiłościwie nam jeszcze przez chwilę panujący. Paulino, nie przejmuj się, w Polsce 2050 dobrze wiemy, co potrafisz”

- napisał.

Zazdrość, zemsta i... głupota. A wydawałoby się, że taki mechanizm stosują wyłącznie niemiłościwie nam jeszcze przez chwilę panujący. Paulino @hennigkloska nie przejmuj się, w @PL_2050 dobrze wiemy co potrafisz. https://t.co/yEqbyB69Ku — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) April 15, 2021

Na antenie Polsat News polityk stwierdził, że w tej sprawie Platforma Obywatelska doszło do porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością.

- „Usunięcie Hennig-Kloski ze stanowiska w jednej z podkomisji było wynikiem dogadania się Platformy Obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością. Te małe, złośliwe gesty to efekt myślenia antyobamicznego - no, we can't, kryzysu zaufania i sparaliżowania strachem”

- przekonywał.

Teraz na oskarżenia te odpowiada przewodniczący klubu KO.

- „Panie Szymonie, w Sejmie od 30 lat obowiązują zasady współpracy. Jedną z tych zasad są tak zwane parytety. Po co są parytety? Żeby zagwarantować prawa opozycji w Sejmie, w którym nie ma większości. Każdy dziennikarz polityczny w Polsce to wie. Nie warto kłamać. Pozdrawiam”

- napisał Cezary Tomczyk.

Panie Szymonie, w Sejmie od 30 lat obowiązują zasady współpracy. Jedną z tych zasad są tak zwane „parytety”. Po co są parytety? Żeby zagwarantować prawa opozycji w Sejmie, w którym nie ma większości. Każdy dziennikarz polityczny w Polsce to wie. Nie warto kłamać. Pozdrawiam. https://t.co/j2Br2lWATF — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) April 16, 2021

kak/tvp.info.pl, DoRzeczy.pl, Twitter