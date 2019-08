Ostatnie podrygi Kukiz'15? Kolejny poseł odchodzi!

Renata 8.8.19 18:38

Od samego początku Kukiz mi się nie podobał.W momencie , gdy przed druga turą w wyborach prezydenckich w 2015 swoim wyborcom powiedział "Róbta, co chceta"Głosujta na Komorowskiego lub na Dudę nabrałam podejrzeń, że to nowa odsłona, ten cały ruch antysystemowy, to sposób na odciagnięcie młodych od PiSu.Obecny mezalians z PSLem potwierdza moje przypuszczenia , że chłowcy ze wsi maczali w tym palce