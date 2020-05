Orędzia marszałek nie będzie. Co z datą wyborów?

Olej 9.5.20 20:59

Trwa obstrukcja państwa. Jak długo jeszcze ???



Zbuntowana kasta prominentnych ,,prawników'' z PRL-u i ich namaszczonych potomków.



Buntują się urzędnicy samorządowi i ich prezydenccy mocodawcy,

buntują się lokalni kacykowie i miasta wyizolowane ze społeczeństwa kraju. A za wszystkim stoją ci co to każą się oglądać Gowinowi za siebie, ci co straszyli prezydenta Kaczyńskiego, że gdzieś kiedyś poleci, panoszy się agentura i medialna obca Polsce propaganda, na którą my wszyscy jeszcze łożymy naszą forsę. Łajdackie mordy produkują się na forach i dworach, zapowiadając rewanż i listy proskrypcyjne.



Jak długo rząd będzie tolerował w/w sytuację ???