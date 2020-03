Ordo Iuris w obronie prorodzinnych samorządów

W listopadzie 2019 r. w budynku Parlamentu Europejskiego grupa działaczy ruchu politycznego LGBT zaprezentowała „Atlas Nienawiści”. Zawiera on mapę piętnującą blisko 100 polskich samorządów, w tym te, które uchwaliły Samorządową Kartę Praw Rodzin. Autorzy „atlasu” wielokrotnie publicznie określali oznaczone w nim kolorem czerwonym obszary jako „strefy wolne od LGBT” twierdząc, że obowiązują tam przepisy dyskryminujące osoby o skłonnościach homoseksualnych.

Opracowana przez ekspertów Ordo Iuris, we współpracy z ponad dwudziestoma organizacjami społecznymi, Samorządowa Karta Praw Rodzin jest deklaracją promującą konstytucyjne zasady ochrony rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa i macierzyństwa (art. 18 Konstytucji), ochrony życia rodzinnego (art. 47 Konstytucji) i ochrony dzieci przed demoralizacją (art. 72 Konstytucji). Karta przewiduje także szczególną ochronę prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 48 Konstytucji) - samorządy deklarują bowiem ujawnianie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o organizacjach społecznych aktywnych w szkołach samorządu i ich programach skierowanych do dzieci. Na podstawie dokumentu samorządy powołują również Rzecznika Praw Rodziny, którym np. w powiecie rawskim została przedstawicielka Związku Dużych Rodzin 3+.