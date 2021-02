Ordo Iuris pozywa Sylwię Spurek. Chodzi o godzenie w wizerunek Polski

Na wspólnej konferencji prasowej europoseł Patryk Jaki i Instytut Ordo Iuris zapowiedzieli skierowanie szeregu pozwów w związki z naruszaniem dobrego wizerunku Polski. Na pozew mogą oczekiwać redakcje niektórych zagranicznych mediów oraz europosłanka Zielonych Sylwia Spurek.

Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski podkreślał na konferencji prasowej, że wizerunek Polski cierpi wskutek „fałszywych narracji” na temat sytuacji środowisk LGBT. Dlatego Instytut zdecydował się podjąć walkę z fałszem i dezinformacją.

Ordo Iuris zapowiada pozwy m.in. wobec brytyjskiego Daily Mail oraz Sylwii Spurek. Europosłanka Zielonych stwierdził w czasie jednej z debat w PE, że w „Polsce nie ma praworządności i praw człowieka”. Przekonywała też, że w Polsce istnieją strefy, w których wyklucza się mniejszości seksualne.

- „Polska jest krajem tolerancyjnym. Przez mówienie o strefach wolnych od LGBT na Zachodzie pojawia się przekonanie, że u nas są miejsca, gdzie np. osoba LGBT nie może pójść do restauracji. To nieprawda, uchwały podejmowane przez samorządy to afirmacja konserwatywnych wartości chrześcijańskich”